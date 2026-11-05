مسئولان اقتصادی استان سمنان روند پرداخت یارانه و کالابرگ برای به‌روزرسانی و پرداخت مطالبات را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان در این جلسه گفت: در این جلسه مقرر شد اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهنمایی‌های لازم را به منظور تسهیل روند اجرا ارائه کند تا روند اجرای طرح با نظم و هماهنگی بیشتری دنبال شود.

حمید دهرویه با اشاره به روند پرداخت کالابرگ اصناف افزود: پرداخت کالابرگ اصناف تا تاریخ ۲۵ مهر انجام شده است و مقرر شد مبالغ ۱۷ روز باقی‌مانده نیز به‌روزرسانی و پرداخت شود.