شبکه مستند و شبکه ورزش سیما با پخش مستند اجتماعی «هدیه خدا» و برنامه تخصصی «کوه گشت»، به موضوعات جایگاه مادری و حفاظت از طبیعت می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «هدیه خدا» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمد سعید غدیریان با نگاهی معنوی به نقش مادری و بررسی چالش‌های بارداری‌های ناخواسته، امروز ساعت ۱۶:۵۰ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۸:۰۰ روی آنتن می‌رود.

همچنین برنامه «کوه گشت» امروز پنج‌شنبه ۱۴ آبان از حدود ساعت ۱۳ با رویکرد بررسی آثار مخرب برخی طبیعت‌گردان بر چهره طبیعت و بخش‌های متنوعی همچون صعود به قله باباموسی بجنورد، کوله‌گردی در جنگل‌های ماسال و تصاویر قله‌های دماوند و توچال از شبکه ورزش پخش می‌شود و بازپخش آن جمعه ۱۵ آبان ساعت ۸:۰۰ صبح خواهد بود.