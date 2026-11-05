به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر اهمیت تکمیل زنجیره ارزش و ایجاد صنایع پایین‌دستی و بالادستی، گفت: تکمیل زنجیره تولید و شکل‌گیری پروژه‌های مرتبط با آن از اولویت‌های مهم استان است و صنعت شیشه می‌تواند به یکی از ظرفیت‌های اثرگذار در توسعه صنعتی آذربایجان‌غربی تبدیل شود.

رضا رحمانی در جریان بازدید از طرح صنعتی تولید شیشه در ارومیه، با اشاره به ظرفیت‌های قابل‌توجه استان در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی، افزود: در اجرای طرح‌های صنعتی در شهر‌های مختلف استان، بر ایجاد زنجیره‌های تولید و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های منطقه‌ای تأکید داریم.

وی همچنین با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تفویض اختیارات، گسترش سرمایه‌گذاری و توزیع فرصت‌های توسعه در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: نگاه دولت، تمرکززدایی و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری در همه نقاط کشور و خارج از پایتخت است و آذربایجان‌غربی نیز با برخورداری از ظرفیت‌های متنوع، می‌تواند سهم مؤثری در این مسیر داشته باشد.

استاندار آذربایجان‌غربی در پایان، یکی از چالش‌های حوزه تولید و سرمایه‌گذاری را طولانی شدن فرآیند ایجاد و تکمیل پروژه‌ها دانسته و افزود: باید با رفع موانع، تسهیل فرآیند‌ها و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، روند اجرای طرح‌ها سرعت گرفته و پروژه‌های نیمه‌تمام هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسند.