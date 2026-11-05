مسابقات شطرنج آموزشگاهی دختران شهرستان اشکذر استان یزد همزمان با روز دانش‌آموز و با حضور ۷۰ دانش‌آموز در سه مقطع تحصیلی به میزبانی کانون فرهنگی و تربیتی سیدالشهدا (ع) مجومرد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسابقات شطرنج آموزشگاهی دختران شهرستان اشکذر استان یزد همزمان با روز دانش‌آموز و با حضور ۷۰ دانش‌آموز در سه مقطع تحصیلی به میزبانی کانون فرهنگی و تربیتی سیدالشهدا (ع) مجومرد برگزار شد. این مسابقات به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، به‌صورت انفرادی و با همکاری کانون فرهنگی و تربیتی سیدالشهدا (ع) شهر مجومرد و هیئت شطرنج شهرستان اشکذر در سالن اجتماعات این کانون برگزار شد.

در این رقابت‌ها، ۷۰ نفر از دانش‌آموزان دختر در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم با یکدیگر به رقابت پرداختند که در پایان، نفرات برتر هر مقطع به شرح زیر معرفی شدند:

مقطع ابتدایی: ۱. فاطمه کریمی (نگاه مادر) ۲. هلیا ذاکری (نگاه مادر) ۳. حلما کرمی (فرهنگ)

مقطع متوسطه اول: ۱. پریسا میردهقان (نمونه الزهرا) ۲. ستاره سپهری (نمونه الزهرا) ۳. شیدا کمالی (حلیمه)

مقطع متوسطه دوم: ۱. محیا نصیری (نمونه معلم) ۲. فاطمه کمالی‌پور (نمونه معلم) ۳. مریم احمدی (عترت ـ حاج اصغر دهقانی)

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، نفرات برتر برای حضور در مسابقات استانی معرفی و اعزام خواهند شد؛ در مقطع ابتدایی، تنها دانش‌آموزان پایه ششم و در مقاطع متوسطه اول و دوم، نفرات اول تا چهارم مجوز حضور در رقابت‌های استانی را خواهند داشت.