به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون از صدور دو کد شناسه محصول برای اولین بار در محصولات خرما و پرتقال این شهرستان خبر داد و گفت: روند شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی با هدف ایجاد امکان رهگیری محصولات از مرحله تولید تا عرضه به بازار در حال اجرا است و پرونده‌های دیگری نیز در این زمینه در دست اقدام قرار دارد.

فرهمند آقایی بیان کرد: شناسنامه‌دار کردن محصولات زراعی و باغی، گامی مهم در راستای افزایش شفافیت در زنجیره تولید، ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و فراهم کردن امکان نظارت و رهگیری محصول از مزرعه تا بازار است.

آقایی افزود: تاکنون دو کد شناسه محصول برای خرما در منطقه خشت و پرتقال در بخش جر و بالده در شهرستان کازرون صادر شده است و تعدادی دیگر از پرونده‌های متقاضیان نیز در مراحل بررسی و اقدام قرار دارد.

او با بیان اینکه کد شناسه محصول و برچسب QR امکان دسترسی به اطلاعات شناسنامه محصول را فراهم می‌کند، اضافه کرد: با استفاده از این سازوکار، اطلاعات مربوط به محل تولید، مراحل کاشت، داشت و برداشت و سایر مشخصات محصول ثبت شده و امکان بازیابی و رهگیری سوابق آن در مراحل مختلف عرضه فراهم می‌شود.

آقایی ادامه داد: اجرای این طرح علاوه بر افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت و سلامت محصولات، می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر محصولات کشاورزی شهرستان کازرون در بازار‌های داخلی و خارجی را فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون در پایان گفت: توسعه فرایند شناسنامه‌دار کردن محصولات زراعی و باغی و تشویق بهره‌برداران به مشارکت در این طرح، از برنامه‌های مهم جهاد کشاورزی شهرستان در راستای تحقق الزامات قانونی و حرکت به سوی تولید محصولات قابل رهگیری است.