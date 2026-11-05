به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری امروز اظهار کرد: میزان بارندگی در بستان ۵.۷، دزپارت ۵.۵، اهواز (فرودگاه) پنج، کشاورزی اهواز ۴.۶، لالی ۴.۵، شوش ۴.۲، مسجدسلیمان ۴.۱، شوشتر۳.۷، گتوند ۳.۵، صفی آباد دزفول ۲.۹، حسینیه ۲.۵، ایذه ۲.۲، رامهرمز ۰.۷ و بهبهان نیم میلیمتر ثبت شده است.

به گفته وی روند کاهش دما از امروز در استان آغاز می‌شود.

پیرو هشدار نارنجی هواشناسی خوزستان، از اواسط روز جمعه تا اواسط روز یکشنبه هفته آینده، انتظار رگبارو رعد وبرق، ریزش تگرگ و وزش باد متوسط تا شدید و رخداد طوفان لحظه‌ای در همه مناطق استان بویژه مناطق شمالی، شمال شرقی و شرقی و ارتفاعات وجود دارد.