بارش، رگبار باران، رعدوبرق، تگرگ و همچنین وزش باد شدید موقتی تا روز‌های ابتدایی هفته آینده در استان مرکزی پیش‌بینی می‌شود.

پیش‌بینی رگبار باران، رعدوبرق و تگرگ تا روز‌های آغازین هفته آتی در استان مرکزی

پیش‌بینی رگبار باران، رعدوبرق و تگرگ تا روز‌های آغازین هفته آتی در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در توصیف شرایط جوی استان مرکزی گفت: بررسی و تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد سامانه‌ بارشی که از روز گذشته از نواحی شمال غربی وارد کشور شده تا روز‌های ابتدایی هفته آینده موجب بارش یا رگبار باران و احتمال رعدوبرق و تگرگ و همچنین وزش باد شدید موقتی خواهد شد.

به دلیل ماهیت رگباری بارش‌ها احتمال تشدید بارش‌ها در برخی مناطق استان بویژه طی ساعاتی از عصر جمعه تا ظهر یکشنبه هفته آینده دور از انتظار نیست.

از این رو، روز گذشته علاوه بر هشدار سطح زرد شماره ۳۷، هشدار سطح نارنجی شماره ۴ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص تاکید محتوای هشدار (به ویژه از عصر جمعه تا ظهر یکشنبه) صادر شده است.

با عبور سامانه بارشی دمای هوا به طور محسوسی کاهش خواهد یافت.