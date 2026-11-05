مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان ۱۴ آبان
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین برخی رسانههای جنوب شرق آسیا
کانال اخبار آسیا
-اندونزی در بحبوحه تحقیقات درباره شنود، بیش از ۲۰ هزار نیروی نظامی را در جاکارتا مستقر میکند.
-مقامات ایرانی با ابراز خرسندی، به ضربهای که رأیدهندگان آمریکایی به ترامپ وارد کردند، واکنش نشان میدهند.
-دولت اندونزی میگوید رئیس پیشین پلیس ممکن است با شنود مکالمات رئیسجمهور، مرتکب «خیانت» شده باشد.
-دولت میانمار استفاده از واژه «روهینگیا» در برنامه شبکه «سیانای» را رد کرد و اظهار داشت که روهینگیا بهعنوان یک هویت قومی «هرگز وجود نداشته است.»
-گوگل در سالهای ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸، ۱۵ میلیارد دلار آمریکا در مالزی سرمایهگذاری خواهد کرد.
-جهش سهام و سقوط قیمت نفت در پی شکست سنگین ترامپ در انتخابات
-ترامپ میگوید جنگ با ایران و ناتوانی در انتقال محبوبیت او به دیگران، به جمهوریخواهان آسیب زده است.
بانکوک پست
-استقبال شرکتهای تایلندی از شکست انتخاباتی ترامپ
نیو استریت تایمز
-ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، میگوید جنگ با ایران «دلیل شکست ما» در انتخابات میاندورهای بود.
-نرخ تورم سالانه فیلیپین در ماه اکتبر به ۷.۸ درصد رسید.
-اندونزی برای تصویب توافقنامه مرکز مقابله با مهِ دودِ آسهآن تلاش خواهد کرد.
استار مالزی
-تأکید مالزی بر فرصتهای همکاری در پنج بخش راهبردی در اجلاس استانبول
-کارشناسان مالزیایی معتقدند پیروزی دموکراتها لزوماً تغییر بزرگی در سیاست اقتصادی آمریکا ایجاد نخواهد کرد.
-وزارت بهداشت اعلام کرد که موارد ابتلا به بیماریهای شبهآنفولانزا در فیلیپین طی دو هفته ۳۱ درصد افزایش یافته است.
فری مالزیا تودی
-ایالات متحده شرکتهای هندی را به اتهام مشارکت در کلاهبرداری دریایی به نفع ایران، تحریم کرد.
استریت تایمز
-انتخابات میاندورهای آمریکا: سرمایهگذاران پس از درهمشکستن دژهای جمهوریخواهان توسط دموکراتها، چه انتظاری میتوانند داشته باشند؟
نیشن تایلند
نماینده اتحادیه اروپا: تایلند با پیشرفت مذاکرات توافق تجارت آزاد، میتواند به سکوی اروپاییها در جنوب شرق آسیا تبدیل شود.
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
راسیسکایا گازتا
توفان گردبادی در برزیل چندین شهر را درنوردید و فرودگاه را ویران کرد.
فرانسه خود را برای موج جدید اعتراضات آماده میکند؛ ۷۰ هزار نیروی پلیس بسیج شدهاند.
طی شب گذشته، نزدیک به ۵۰۰ پهپاد نیروهای مسلح اوکراین بر فراز خاک روسیه سرنگون شدند.
وزگلیاد
یک شبکه تلویزیونی ایران، کییف و اودسا را اهداف حملات موشکی تلافیجویانه اعلام کرد.
ایران از آتشگرفتن دو نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز خبر داد.
کره شمالی قطعنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا در سازمان ملل درباره حقوق بشر را رد کرد.
ایزوستیا
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مسکو آماده مذاکره درباره صادرات حاملهای انرژی به آلمان است.
در بریتانیا اعلام شد که اوکراین در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا از مولداوی عقب مانده است.
در پی حملات پهپادی نیروهای مسلح اوکراین، شش غیرنظامی در جمهوری دونتسک زخمی شدند.
کامرسانت
رئیسجمهور قرقیزستان پیشنهاد کرد تولید و واردات نوشیدنیهای انرژیزا در این کشور ممنوع شود.
والاستریت ژورنال: سرجیو گور، سفیر آمریکا در هند، بهعنوان گزینه ریاست وزارت خارجه آمریکا در نظر گرفته شده است.
فروش خودروهای نو در ماه اکتبر ۸.۲ درصد افزایش یافت.
اربکا
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد گوترش به ۱۲ پرسش لاوروف درباره بوچا پاسخ نداده است.
رصدخانه مداری ناسا پس از ۲۲ سال از مدار خارج شد.
ورزشکاران روسیه اجازه حضور در مسابقات اروپایی تیراندازی با کمان را دریافت کردند.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
هم نیوز
- کاهش دوباره قیمت بنزین و گازوئیل در پاکستان / طی سه روز گذشته قمیت بنزین ۱۵ روپیه کم شده است
- سکوت ترامپ درباره نتایج انتخابات میاندورهای کنگره پس از شکست جمهوری خواهان
- بقائی: حمله به ایران، آمریکا را به جای پیروزی با شکست روبه رو میکند
- تعویق بازپرداخت ۳ میلیارد دلار وام عربستان به پاکستان به درخواست اسلامآباد
دنیا نیوز
- بیش از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تبعه افغانستان از ایالت پنجاب پاکستان اخراج شدهاند
- گفتگوی تلفنی وزیر خارجه پاکستان با همتای سعودی درباره تحولات منطقهای و جهانی
- توافق دفاعی عربستان و سوریه با تأکید بر تداوم جریان انرژی در جهان
- اختلال در تأمین گاز و افت فشار، زندگی شهروندان مناطق مختلف ایالت پنجاب را مختل کرد
- تأکید سفیر ایران و وزیر خارجه پاکستان بر تقویت روابط دوجانبه و گسترش دیپلماسی منطقهای
دیلی پاکستان
- ملیحہ لودھی: جنگ ایران و آمریکا پایان مییابد و ترامپ به دنبال راهی برای مذاکره خواهد بود
- ادعای سپاه پاسداران درباره وقوع آتش سوزی در دو نفتکش و یک یدک کش در تنگه هرمز
- سلمان اکرم راجا: درباره وضعیت سلامتی عمران خان نگرانی جدی وجود دارد و اجازه دسترسی پزشکان شخصی او داده نمیشود
- آغاز پروازهای مستقیم شرکت هواپیمایی پاکستان به بیرمنگام با سه پرواز در هفته