به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۴ آبان ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

-اندونزی در بحبوحه تحقیقات درباره شنود، بیش از ۲۰ هزار نیروی نظامی را در جاکارتا مستقر می‌کند.

-مقامات ایرانی با ابراز خرسندی، به ضربه‌ای که رأی‌دهندگان آمریکایی به ترامپ وارد کردند، واکنش نشان می‌دهند.

-دولت اندونزی می‌گوید رئیس پیشین پلیس ممکن است با شنود مکالمات رئیس‌جمهور، مرتکب «خیانت» شده باشد.

-دولت میانمار استفاده از واژه «روهینگیا» در برنامه شبکه «سی‌ان‌ای» را رد کرد و اظهار داشت که روهینگیا به‌عنوان یک هویت قومی «هرگز وجود نداشته است.»

-گوگل در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸، ۱۵ میلیارد دلار آمریکا در مالزی سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

-جهش سهام و سقوط قیمت نفت در پی شکست سنگین ترامپ در انتخابات

-ترامپ می‌گوید جنگ با ایران و ناتوانی در انتقال محبوبیت او به دیگران، به جمهوری‌خواهان آسیب زده است.

بانکوک پست

-استقبال شرکت‌های تایلندی از شکست انتخاباتی ترامپ

نیو استریت تایمز

-ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، می‌گوید جنگ با ایران «دلیل شکست ما» در انتخابات میان‌دوره‌ای بود.

-نرخ تورم سالانه فیلیپین در ماه اکتبر به ۷.۸ درصد رسید.

-اندونزی برای تصویب توافق‌نامه مرکز مقابله با مهِ دودِ آسه‎آن تلاش خواهد کرد.

استار مالزی

-تأکید مالزی بر فرصت‌های همکاری در پنج بخش راهبردی در اجلاس استانبول

-کارشناسان مالزیایی معتقدند پیروزی دموکرات‌ها لزوماً تغییر بزرگی در سیاست اقتصادی آمریکا ایجاد نخواهد کرد.

-وزارت بهداشت اعلام کرد که موارد ابتلا به بیماری‌های شبه‌آنفولانزا در فیلیپین طی دو هفته ۳۱ درصد افزایش یافته است.

فری مالزیا تودی

-ایالات متحده شرکت‌های هندی را به اتهام مشارکت در کلاهبرداری دریایی به نفع ایران، تحریم کرد.

استریت تایمز

-انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا: سرمایه‌گذاران پس از درهم‌شکستن دژ‌های جمهوری‌خواهان توسط دموکرات‌ها، چه انتظاری می‌توانند داشته باشند؟

نیشن تایلند

نماینده اتحادیه اروپا: تایلند با پیشرفت مذاکرات توافق تجارت آزاد، می‌تواند به سکوی اروپایی‌ها در جنوب شرق آسیا تبدیل شود.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های روسیه