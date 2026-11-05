مرحله استانی مسابقات میدان‌یار با حضور ۲۴ گروه در بخش‌های خانوادگی، خواهران و برادران در سمنان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ میدان یار رویدادی سه‌روزه است که با هدف ارتقای مهارت‌ها، افزایش آمادگی و تقویت روحیه همدلی و مشارکت اجتماعی خانواده‌های جان‌فدای ایران آغاز شده و سه تیم برتر آن به رقابت‌های کشوری راه خواهند یافت.

مجتبی لطفی، معاون فرهنگی هنری سپاه استان سمنان گفت:در این دوره از مسابقات، ۲۴ گروه طی سه روز و در قالب بخش‌های خانوادگی، خواهران و برادران با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این رویداد افزود: مسابقات میدان‌یار فرصتی برای آموزش، تمرین، رقابت و افزایش توانمندی جان‌فدایان ایران است تا شرکت‌کنندگان با کسب مهارت‌های بیشتر، سطح آمادگی خود را ارتقا دهند.

لطفی با بیان اینکه سه تیم برتر این دوره به رقابت‌های کشوری راه پیدا می‌کنند، می‌گوید: این مسابقات علاوه بر ایجاد فضای رقابت و سنجش توانمندی‌ها، زمینه‌ساز تقویت آمادگی، انسجام و مشارکت خانواده‌ها در عرصه‌های مختلف است.