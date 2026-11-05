به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم بزرگداشت سالروز رحلت علامه سید جعفر مرتضی عاملی از علمای برجسته لبنانی در زمینه تاریخ اسلام و سیره اهل بیت (ع) با حضور جمعی از علما، اساتید حوزه و شخصیت‌های برجسته علمی و دینی به همت بیت آن مرحوم و با میزبانی مجمع جهانی اهل‌بیت در قم برگزار شد.

در این مراسم، حجج اسلام والمسلمین شیخ حسین معتوق از کشور کویت و شیخ عبدالله دقاق از کشور بحرین به‌عنوان سخنرانان ویژه، به تبیین ابعاد علمی و پژوهشی شخصیت علامه سید جعفر مرتضی عاملی و جایگاه آثار ایشان در مطالعات تاریخی و حدیثی اهل‌بیت (علیهم‌السلام) پرداختند.

در ادامه این مراسم نیز ضمن بازخوانی میراث علمی و پژوهشی آن مرحوم، از کتاب ارزشمند «سیرة الإمام الحسن فی الحدیث والتاریخ»، اثر علامه سید جعفر مرتضی عاملی، رونمایی شد.

علامه سید جعفر مرتضی عاملی، برابر با ۲۵ صفر سال ۱۳۶۴ قمری، در منطقه جنوب لبنان دیده به جهان گشود. وی تحصیلات علوم دینی را نزد پدر آغاز کرد و سپس برای ادامه تحصیلات حوزوی راهی نجف اشرف شد و در سال ۱۳۸۸ قمری به حوزه علمیه قم آمد.

این عالم و محقق برجسته سال‌ها در قم به تحصیل، تدریس و پژوهش پرداخت و پس از بازگشت به لبنان نیز حوزه علمیه امام علی بن ابی‌طالب و مرکز اسلامی مطالعات را تأسیس کرد.

«الصحیح من سیرة النبی الأعظم» در ۳۵ جلد و «مأساة الزهراء» از جمله آثار شناخته‌شده این پژوهشگر تاریخ اسلام است که بخش مهمی از عمر خود را صرف تحقیق و بازخوانی تاریخ و سیره اهل‌بیت علیهم‌السلام کرد.

علامه سید جعفر مرتضی عاملی چهارم آبان سال ۱۳۹۸، شمسی در بیمارستانی در بیروت پس از یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت و در لبنان به خاک سپرده شد.