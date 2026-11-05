به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، همزمان با روز مازندران، آیین پاسداشت فرهنگ، هویت و میراث بومی این خطه، با محوریت معرفی نان و شیرینی‌های محلی و آیین کهن تیرماه سیزده، به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر رامسر و با استقبال پرشور مردم، در باغ ۳۳ هکتاری برگزار شد.

در این برنامه که با هدف زنده نگه‌داشتن سنت‌های بومی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری رامسر برگزار شد، نخستین جشنواره «کلبیج کشتا» به‌عنوان یکی از نان‌ها و شیرینی‌های محلی و میراث خوراک منطقه، مورد توجه قرار گرفت.

در حاشیه این آیین، غرفه‌های متنوعی از نان‌ها و شیرینی‌های سنتی و محلی، به‌ویژه کلبیج کشتا، برپا شد و برنامه‌هایی همچون شعرخوانی، اجرای موسیقی بومی توسط وحدتی و اهدای تندیس جشنواره به شرکت‌کنندگان، فضای این رویداد را رنگ و بویی از فرهنگ و اصالت مازندران بخشید.

مسلم قبادیان، فرماندار رامسر در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گردشگری شهرستان اظهار داشت: رامسر از توانمندی‌های کم‌نظیری در حوزه گردشگری برخوردار است و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، معرفی هدفمند داشته‌های فرهنگی و طبیعی و برگزاری مستمر رویداد‌های متنوع است.

وی با اشاره به جایگاه رامسر به‌عنوان مرکز کنوانسیون بین‌المللی تالاب‌ها افزود: رویدادسازی فرهنگی، هنری و گردشگری می‌تواند زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کند و به رونق اقتصادی و معرفی بهتر ظرفیت‌های شهرستان بینجامد.

فرماندار رامسر با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای معرفی داشته‌های بومی منطقه گفت: جشنواره‌های مرتبط با فرهنگ و خوراک محلی، از جمله جشنواره دووآب، غذا‌های بومی، شیردوشان و گل‌گاوزبان، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در قالب یک تقویم منظم گردشگری دنبال شوند.

قبادیان با بیان اینکه روند برگزاری این رویداد‌ها باید مستمر و مداوم باشد، خاطرنشان کرد: در مقاطعی به‌دلیل شرایط خاص کشور، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، وقفه‌هایی در برگزاری برخی برنامه‌ها ایجاد شد؛ اما احیای این رویداد‌ها و استمرار آنها می‌تواند نقش مؤثری در پویایی گردشگری شهرستان داشته باشد.

وی با اشاره به پیشینه تاریخی روز مازندران تصریح کرد: این مناسبت با مصوبه شورای فرهنگ عمومی و با توجه به جایگاه مازندران در تاریخ و ادبیات ایران، از جمله بازتاب این سرزمین در شاهنامه فردوسی، فرصتی برای بازخوانی هویت تاریخی و فرهنگی استان است. مازندران، خاستگاه علویان و سرزمین سرداران و دلاورمردانی است که همواره در عرصه‌های دفاع از ایران پیشگام بوده‌اند و تقدیم شهدای فراوان به میهن، گواه این حقیقت است.

فرماندار رامسر با اشاره به حضور فرزندان این دیار در عرصه دفاع از کشور افزود: مازندران بزرگ همواره پای کار ایران بوده و روز مازندران فرصتی برای پاسداشت سرمایه‌های انسانی، فرهنگی و تاریخی این سرزمین و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده است.

مهندس مصطفی گلجاری‌مقدم، شهردار رامسر نیز با اشاره به برگزاری این آیین به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر گفت: روز مازندران فرصتی ارزشمند برای معرفی فرهنگ، آداب‌ورسوم، میراث خوراک و داشته‌های بومی منطقه است و مدیریت شهری تلاش دارد با برگزاری چنین برنامه‌هایی، زمینه احیا و معرفی سنت‌های اصیل رامسر را فراهم کند.

وی با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره «کلبیج کشتا» اظهار داشت: این نان محلی بخشی از هویت خوراک و فرهنگ زندگی مردم منطقه است و در نظر داریم با معرفی شایسته آن، زمینه ثبت این میراث بومی را فراهم کنیم تا این محصول سنتی از یک داشته محلی فراتر رفته و به یکی از نماد‌های فرهنگی و گردشگری رامسر تبدیل شود.

شهردار رامسر با تأکید بر اهمیت رویدادسازی در توسعه گردشگری افزود: گردشگری امروز تنها به جاذبه‌های طبیعی و اقامت محدود نمی‌شود؛ گردشگران به دنبال تجربه فرهنگ، خوراک، آیین‌ها و سبک زندگی بومی مقصد سفر خود هستند. بر همین اساس، برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و خوراک محلی می‌تواند بهانه‌ای برای سفر، افزایش ماندگاری گردشگران و رونق کسب‌وکار‌های محلی باشد.

گلجاری‌مقدم ادامه داد: رامسر ظرفیت آن را دارد که با طراحی و اجرای یک تقویم منظم از رویداد‌های فرهنگی، هنری و گردشگری، در تمام فصول سال میزبان گردشگران باشد. جشنواره‌هایی مانند کلبیج کشتا، آیین تیرماه سیزده، جشنواره غذا‌های محلی، گل‌گاوزبان و دیگر داشته‌های فرهنگی منطقه، هرکدام می‌توانند به یک رویداد شاخص و شناخته‌شده تبدیل شوند.

وی خاطرنشان کرد: هدف مدیریت شهری صرفاً برگزاری یک مراسم مناسبتی نیست، بلکه ایجاد جریانی مستمر برای معرفی هویت رامسر، حمایت از تولیدکنندگان و فعالان ب

ومی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تقویت جایگاه این شهر در گردشگری فرهنگی و رویدادمحور است. تحقق این هدف نیز به همکاری دستگاه‌های اجرایی، فعالان گردشگری، هنرمندان و مردم نیاز دارد.

این آیین با حضور و مشارکت شهروندان، غرفه‌داران و فعالان فرهنگی و هنری، جلوه‌ای از پیوند فرهنگ، خوراک و گردشگری را به نمایش گذاشت و بار دیگر نشان داد که میراث ناملموس و آیین‌های بومی، در کنار جاذبه‌های طبیعی، از مهم‌ترین سرمایه‌های رامسر برای توسعه گردشگری پایدار به شمار می‌روند.

همچنین اجرای موسیقی سنتی و بومی توسط ناصر وحدتی، شعرخوانی با موضوع فرهنگ و هویت مازندران و اهدای تندیس جشنواره به شرکت‌کنندگان و فعالان حاضر، از دیگر بخش‌های این برنامه بود که فضایی شاد و صمیمی و در عین حال هویت‌محور به آیین روز مازندران بخشید.