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فهرست نامزدهای رشتههای مختلف دو بخش فیلم کوتاه و مستند نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما در آستانه برگزاری آیین افتتاحیه این رویداد سینمایی نامزدهای رشته های مختلف بخش فیلم کوتاه جشنواره اعلام شد.
فهرست نامزدهای فیلم کوتاه و مستند جشنواره نوزدهم فیلممقاومت عبارت است از :
نامزدهای بهترین فیلم کوتاه
بیتورا/ تهیه کننده: مهدی اباذری
زیر چشمان خدا/تهیه کننده: میلاد محمدی
پیام بر /تهیه کننده: علی طادی
کاپیتان تورس/تهیه کننده:حامد معالی مهربانی
سلامون/ تهیه کننده: کمیل ارجمندی
نامزدهای بهترین کارگردانی فیلم کوتاه
بیتورا/فرج صالحی
سلامون/ کمیل ارجمندی
سرلخت/ علی صالحی
پیام بر/ احسان عابدنیا
زیر چشمان خدا /ابوالفضل ساعی مهربانی
نامزدهای بهترین فیلمنامه فیلم کوتاه
خیلی خیلی دور و بسیار نزدیک/ احمد حیدریان
پیام بر/ احسان عابدنیا
کاپیتان تورس/ حسین جمشیدی
زیر چشمان خدا/ ابوالفضل ساعی مهربانی
بیتورا /کوثر امیدی
بهترین دستاورد فنی فیلم کوتاه
سرلخت/ علی صالحی(تدوین)
آدم خورا/ سید محمد لاجوردی( صداگذاری)
کاپیتان تورس/ سیاوش کردجان (تدوین)
سلامون/ سید محمدرضا سجادیان (فیلمبرداری)
کلبه اسفندیار/ علی محمد قاسمی(فیلمبرداری)
نامزدهای بهترین کارگردانی فیلم مستند بلند
آبراه کوچکی در میان هور/ مرتضی پایه شناس
خشت و خون/ عقیل جماعتی
کوریدور طلایی/ مریم طالبی انارکی
ایستاده در کنار تیمز/ سید مصطفی موسوی تبار
عمق میدان/ علی شاهدی
نامزدهای بهترین دستاورد مستند
کریدور طلایی/ سید حسن سیدی پریشان و وحید کاظمی (فیلمبرداری)
من جلال آل احمد هستم/ علی اکبری( پژوهش)
کریدور طلایی مریم طالبی انارکی( پژوهش)
خشت و خون/ عقیل جماعتی (پژوهش)
در میان درختان انجیر/ مسعود زارعیان (تدوین)
مردان نجات فرشاد یحیایی و حسین معماریان( تدوین)
نامزدهای بهترین فیلم مستند بلند
آسمان عمیق/تهیه کننده: سید مسعود امامی و محمد حسین انصاری
مردان نجات/تهیه کننده: ناصر نادری
ایستاده در کنار تیمز /تهیه کننده: زهره نجفزاده
همه چیز برای همیشه/تهیه کننده: محمد حسن یادگاری
من جلال آل احمد هستم/تهیه کننده: علی اکبری
نامزدهای بهترین فیلم مستند کوتاه
حالا منم از جنگ قصه دارم/سعید فرجی
کوچه ور / سید محمد جواد جعفری
انتظار ۲۵ ساله / مطهر عدالت خواه
در میان درختان انجیر / مسعود زارعیان
هفت سامورایی/ بهزاد علوی
آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت شامگاه پنجشنبه چهاردهم آبان در برج میلاد تهران برگزار می شود.