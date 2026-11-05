به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان این نشست امروز پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه، به همت مدیریت حج و زیارت استان همدان و بعثه مقام معظم رهبری، در حوزه علمیه آخوند ملاعلی همدانی برگزار شد.

در این نشست که با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان همدان، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی، جمعی از فرهیختگان، مسئولان و کارگزاران حج و زیارت استان برگزار شد، حاضران به بیان دیدگاه‌ها، نظرات و پیشنهاد‌های خود پرداختند.

این جلسه با رویکرد گفت‌وگومحور و مشورت‌محور، در فضایی صمیمانه برگزار شد و موضوعات مرتبط با حوزه حج و زیارت، در قالب پرسش و پاسخ و تبادل نظر میان حاضران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.