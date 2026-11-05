به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی جمعی از مسئولان استانی صبح امروز در جریان بازدید از طرح صنعتی تولید شیشه در شهرک صنعتی بخش سه ارومیه، آخرین وضعیت اجرای این طرح بزرگ تولیدی و روند تکمیل زیرساخت‌ها و تجهیزات آن را بررسی کرد.

این مجموعه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ویکی از مجموعه‌های باسابقه صنعت شیشه کشور، در زمینی به مساحت ۲۰ هکتار و با زیربنای ۱۰ هکتار در حال احداث بوده و اکنون با ثبت پیشرفت فیزیکی ۸۳ درصدی، در مراحل پایانی اجرای پروژه قرار دارد.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده، این شرکت با ظرفیت تولید سالانه ۲۲۰ هزار تن شیشه فلوت، ۴۰ هزار تن شیشه رفلکس، ۱۰ هزار تن شیشه نشکن ساختمانی، ۲۰ هزار تن آینه شیشه‌ای تخت و ۱۰ هزار تن شیشه تزئینی فعالیت خواهد کرد.

با بهره‌برداری از این مجموعه، زمینه اشتغال مستقیم برای ۵۰۰ نفر فراهم می‌شود و علاوه بر افزایش ظرفیت تولید محصولات متنوع شیشه‌ای، در تکمیل زنجیره ارزش صنعت شیشه، توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت اشتغال صنعتی آذربایجان‌غربی نقش‌آفرینی خواهد کرد.