شبکه مستند سیما با هدف تبیین دستاورد‌های سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی و معرفی الگوی کارآفرینی در روستاها، دو مستند «صد قافله دل» و «یا الله» را روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «صد قافله دل» که به روایت سفر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به استان خراسان شمالی در سال ۱۳۹۱ و دیدار با مردم این استان می‌پردازد، امشب ساعت ۲۱ پخش و بازپخش آن فردا ساعت ۱۲ روی آنتن می‌رود.

همچنین مستند «یا الله» با محوریت تلاش‌های «خالو درویش»، پیرمرد روستایی برای راه‌اندازی اقامتگاه بوم‌گردی و توسعه ظرفیت‌های محلی، امشب ساعت ۱۹ پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۸:۳۰ تقدیم مخاطبان می‌شود.