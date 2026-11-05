به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مریم نقیبی‌نژاد افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۲۸ هکتار از زمین‌های ملی برای اجرای ۹ طرح غیرکشاورزی واگذارشده که از این میزان، ۱۹.۵ هکتار به ساخت نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است.

او ادامه داد: با این واگذاری‌ها، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی در دست ساخت شهرستان نی ریز به ۸۵ مگاوات می‌رسد.

نقیبی‌نژاد با اشاره به نقش نیروگاه‌های خورشیدی در فراهم‌کردن انرژی پاک و پایدار بیان‌کرد: بهره‌گیری از نور خورشید، وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش می‌دهد و به پاکیزگی هوا، مدیریت بهتر منابع طبیعی و کاهش گاز‌های گلخانه‌ای کمک می‌کند؛ همچنین گسترش این نیروگاه‌ها می‌تواند زیرساخت‌های انرژی را تقویت کند و پایداری شبکه برق را در برابر افزایش مصرف بهبود بخشد.

رئیس اداره امور اراضی شهرستان نی‌ریز بیان کرد: اجرای این طرح‌ها زمینه جذب سرمایه‌گذار در این شهرستان را فراهم می‌کند و در بخش‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل و صنعت نیز می‌تواند برای نیرو‌های بومی، اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند.

نقیبی‌نژاد بر بهره‌برداری هدفمند از زمین‌ها، رعایت قانون در واگذاری و استفاده درست از توان سرمایه‌گذاری شهرستان تأکیدکرد و گفت: گسترش طرح‌های اقتصادی و کارآفرین از زمینه‌های رونق منطقه است.