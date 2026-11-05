برای ارتقاء کیفیت و سلامت نان در خراسان شمالی ، میزان 5 درصد به میانگین سبوس آرد توزیعی در میان نانوایی های استان افزوده شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، با افزايش ميانگين ۵ درصدي سبوسِ آرد توزيعي، گام تازه اي براي ارتقاي کيفيت نان و بهبود سلامت مصرف کنندگان در خراسان شمالي برداشته شده است.

به گفته مسئولان ذیربط براي افزايش کيفيت و سلامت نان، درصد سبوس گيري آرد نانوايي هاي خراسان شمالي از ابتداي آبان افزايش يافته است.

این طرح در راستای رفتن به سمت تهیه و توزیع نان کامل در بین نانوایی های استان اجرا می شود.