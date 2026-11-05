سامانه بارشی که از روز‌های اخیر وارد استان شده ، در مناطق جنوبی وشرقی استان کرمان، دیروز بارش چشمگیری ایجاد و موجی از شکرگزاری وشادمانی را بین کشاورزان و مردم ایجاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،طبق بررسی آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی و پیرو هشدار زرد شماره 30 امروز -پنجشنبه- در نیمه جنوبی و مناطق مرکزی بویژه ارتفاعات ناپایداری های جوی به صورت رشد ابر، بارش باران، رگبار و رعدوبرق و بارش تگرگ (در مناطق مستعد جنوبی) و وزش تندبادهای لحظه ای پیش بینی می شود.

آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، طغیان رودخانه ها در مناطق مذکور محتمل است.

همچنین از امروز تا اواسط هفته آینده بر شدت وزش باد افزوده شده و در اغلب نقاط بویژه نیمه شمالی و نوار غربی وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در نقاط مستعد خیزش گردو خاک و افزایش غلظت غبار دور از انتظار نیست.