



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجت‌الاسلام والمسلمین ابراهیم کلانتری در بیست‌وپنجمین جلسه از سلسله نشست‌های تبیینی پیرامون جنگ رمضان و یکصد و چهل و پنجمین جلسه جهاد تبیین که به مناسبت ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی برگزار شد، با اشاره به بیانیه اخیر مقام معظم رهبری به مناسبت ۱۳ آبان، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همواره باید برای نسل جوان تبیین شود، این ادعای نادرست است که اگر دانشجویان پیرو خط امام (ره) در سال ۱۳۵۸ لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر نمی‌کردند، روابط ایران و آمریکا دچار تنش نمی‌شد؛ در حالی که نقطه آغازین ظلم آمریکا به ملت ایران به کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بازمی‌گردد.

کلانتری افزود: در کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد، دولت ملی ایران سرنگون و شاهی که از کشور فرار کرده بود، مجدداً به قدرت بازگردانده شد. این اقدام زمینه‌ساز دهه‌ها استبداد، سرکوب، غارت منابع ملی و وابستگی کشور شد و عملاً آمریکا را به بازیگر اصلی سیاست‌های سلطه‌جویانه در ایران تبدیل کرد.

وی با اشاره به حوادث ۱۶ آذر ۱۳۳۲ و شهادت سه دانشجوی دانشگاه تهران، تصریح کرد: تنها چند ماه پس از کودتا، حضور معاون رئیس‌جمهور آمریکا در ایران و شهادت دانشجویان نشان داد که رژیم پهلوی با پشتوانه آمریکا درصدد تثبیت استبداد و سرکوب حرکت‌های اعتراضی مردم بود.

کلانتری با اشاره به نقش سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در تأسیس و آموزش نیرو‌های ساواک، گفت: با شکل‌گیری یکی از مخوف‌ترین دستگاه‌های امنیتی در ایران، فضای سنگین امنیتی بر جامعه حاکم شد و مردم به دلیل کوچک‌ترین اعتراض یا مخالفت با رژیم پهلوی با زندان، شکنجه و مجازات‌های سنگین مواجه می‌شدند.

وی با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ملت ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت، خاطرنشان کرد: حمایت از گروه‌های تجزیه‌طلب، پشتیبانی از کودتاها، حمایت همه‌جانبه از رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران، اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی، حمایت از آشوب‌ها و فتنه‌ها، ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و مصادره اموال ملت ایران، بخشی از اقدامات خصمانه آمریکا در طول این سال‌ها بوده است.

کلانتری با تأکید بر ضرورت بازخوانی مستمر تاریخ انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تبیین یک موضوع به معنای آن نیست که دیگر نیازی به تکرار آن وجود ندارد. مسائل تاریخی و سیاسی باید با ادبیات مختلف و متناسب با نسل‌های جدید بازگو شود تا حقیقت دشمنی آمریکا با ملت ایران به‌درستی شناخته شود.

وی افزود: نباید اجازه داد با کوچک‌نمایی جنایات آمریکا و سفیدشویی چهره استکبار، اقدامات تجاوزکارانه این کشور علیه ملت ایران عادی‌سازی شود. همه ما وظیفه داریم مصادیق ظلم و جنایت آمریکا را به‌صورت مستند و موردی برای جامعه تبیین کنیم .

کلانتری با اشاره به فراز‌هایی از بیانیه مقام معظم رهبری، بیان کرد: امروز دشمنی دیرینه آمریکا با ملت مسلمان ایران و مقاومت غیورانه ایرانیان به نقطه‌ای رسیده است که نه‌تنها ۱۳ آبان، بلکه همه روز‌ها و ساعات به عرصه ایستادگی و مبارزه با استکبار جهانی تبدیل شده است.

وی این وضعیت را نشانه‌ای از بیداری عمومی جامعه دانست و گفت: امروز اقشار مختلف مردم، از پیر و جوان گرفته تا گروه‌های مختلف اجتماعی، مقابله با دشمن آمریکایی را یکی از رسالت‌های اصلی خود می‌دانند.

کلانتری با اشاره به تحولات منطقه و جنگ رمضان، اظهار کرد: تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز، ادعای شکست‌ناپذیری آمریکا را با چالش جدی مواجه کرده و ضعف قدرت‌هایی را که به نیرو‌هایی غیر از ملت‌های خود متکی هستند، آشکار ساخته است.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره مدیریت ایران بر تنگه هرمز و مقابله با پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه، افزود: این اقدامات در واکنش به تجاوزات و جنایات آمریکا صورت گرفته و در عین حال، نشان‌دهنده گشوده شدن عرصه‌های جدید مبارزه با استکبار جهانی است.

کلانتری با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات اخیر، تصریح کرد: قدرت جمهوری اسلامی ایران در تحولات سیاسی آمریکا تأثیرگذار بوده و نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت؛ با این حال، نباید تصور کرد که تغییر حزب حاکم در آمریکا به معنای تغییر ماهیت دشمنی این کشور با جمهوری اسلامی ایران است.

وی خاطرنشان کرد: احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات آمریکا در اصل دشمنی با جمهوری اسلامی ایران اشتراک نظر دارند و تفاوت آنها بیشتر در شیوه‌ها و تاکتیک‌های مقابله با ایران است؛ به‌گونه‌ای که یک جریان با ابزار جنگ نرم و فشار سیاسی و اقتصادی و جریان دیگر با رویکرد نظامی و جنگ سخت درصدد تضعیف جمهوری اسلامی است.

کلانتری در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت همه‌جانبه جمهوری اسلامی ایران، گفت: تنها راه رسیدن به نقطه بازدارندگی مطلق، استمرار راهبرد ایران قوی و حرکت در مسیر پیشرفت همه‌جانبه است.

وی افزود: بر اساس آموزه‌های قرآنی، تقویت توان و قدرت در برابر دشمنان، ضرورتی انکارناپذیر است و جمهوری اسلامی ایران باید در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی به سطحی از اقتدار برسد که دشمنان از هرگونه تجاوز و اقدام خصمانه علیه کشور مأیوس شوند.

کلانتری با بیان اینکه تقویت قدرت ملی مهم‌ترین راه مقابله با استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل است، خاطرنشان کرد: ارتقای توانمندی‌های کشور در همه عرصه‌ها، زمینه‌ساز صیانت از استقلال، امنیت و عزت ملت ایران خواهد بود.