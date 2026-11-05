مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی از محکومیت ۱۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریالی متهم خرید و حمل ۲ هزار و ۶۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت در قائنات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان جنوبی گفت: پرونده خرید و حمل ۲ هزار و ۶۰۰ لیتر نفتگاز خارج از ضوابط تعیینی دولت به ارزش سه میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان قاینات رسیدگی شد.

علی محدثی نژاد افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط سوخت، متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی سوخت محکوم کرد.

به گفته وی، شعبه همچنین با توجه به بیشتر بودن ارزش خودرو از سوخت کشف شده، مبلغ سه میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه، و برای تغییرات نامتعارف در خودرو جهت حمل سوخت قاچاق علاوه بر اصلاح وسیله نقلیه به پرداخت ۸۱۰ میلیون ریال و در مجموع به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

محدثی نژاد گفت: ماموران نیروی انتظامی قائنات هنگام بازرسی خودرو‌های عبوری از یک دستگاه اتوبوس، سوخت قاچاق را کشف و پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.