۱۳ آبان امسال، دانش‌آموزان تنها مخاطب رویداد‌ها نبودند؛ خودشان دوربین به دست گرفتند و روایتگر این روز شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان جمعی از دانش‌آموزان با حضور در میان همسالان و همکلاسی‌های خود، پای صحبت آنها نشستند و درباره پیام و اهمیت ۱۳ آبان، حمایت از رهبر جدید انقلاب و خونخواهی رهبر شهید با آنها گفت‌و‌گو کردند.

این گزارش، حاصل تلاش و نگاه دانش‌آموزانی است که در کنار همکلاسی‌هایشان قرار گرفتند تا صدای نسل خود را به تصویر بکشند.

روایتی دانش‌آموزی از ۱۳ آبان؛ از زبان نسلی که خود را در متن این رویداد‌ها می‌بیند.