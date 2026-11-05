به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، محمد شکیبی‌نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور، در حاشیه بازدید از زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های بندر امیرآباد، بر آمادگی این بندر برای پذیرش و تخلیه کالا‌های اساسی تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بندری مازندران اظهار کرد: ظرفیت اسمی این بندر حدود ۱۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تن است و در حال حاضر نیز حدود ۹ میلیون تن عملیات تخلیه و بارگیری کالا، به‌ویژه کالا‌های اساسی، در آن انجام می‌شود.

شکیبی‌نسب با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت زیرساخت‌های بندر افزود: تعمیر و بازسازی جرثقیل‌ها، تجهیزات انتقال کالا و بهسازی زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گرفته تا آمادگی لازم برای پذیرش و جابه‌جایی کالا‌ها فراهم شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور، سرعت‌بخشی به فرآیند ترخیص، بارگیری و خروج کالا از بندر را از اولویت‌های مهم برشمرد و گفت: در همین راستا برنامه‌ریزی‌هایی در قرارگاه مرکزی تهران با محوریت وزارت راه و شهرسازی و همچنین در سطح استان‌ها با همکاری استانداران انجام شده و توافقات خوبی نیز به دست آمده است.

وی همچنین به موضوع کاهش تراز آب دریای خزر و تأثیر آن بر تردد ناوگان دریایی اشاره کرد.

او با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه بنادر شمالی خاطرنشان کرد: سازمان بنادر و دریانوردی از مشارکت و استقبال سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در بنادر حمایت می‌کند و تلاش دارد با بهره‌گیری از این ظرفیت، زمینه توسعه زیرساخت‌ها و روبنا‌های بندری و افزایش توان عملیاتی بنادر را فراهم کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به فعالیت حدود هفت بندر در حاشیه جنوبی دریای خزر تأکید کرد: مجموعه اقداماتی که در زمینه نوسازی ناوگان و تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل تشریفات ترخیص، تقویت دیپلماسی دریایی و جلب مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است، می‌تواند زمینه‌ساز بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت بنادر شمالی و تقویت جایگاه این بنادر در اقتصاد ملی و تأمین امنیت غذایی کشور باشد.