آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار وزیر علوم، خواستار صیانت از فضای علمی دانشگاه‌ها و پرهیز از کشاندن اختلافات حزبی و سیاسی به محیط‌های علمی شد و گفت: دشمن با علم و دانش و دانشجوی طرفدار ایران قوی، مخالف است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در دیدار وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در پیشرفت و اقتدار کشور، خواستار صیانت از فضای علمی دانشگاه‌ها و پرهیز از کشاندن اختلافات حزبی و سیاسی به محیط‌های علمی شد و تأکید کرد: دشمن با علم و دانش و دانشجوی طرفدار ایران قوی، مخالف است.

آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری با بیان اینکه پس از شهادت رهبر انقلاب رستاخیزی در مجامع مختلف ایجاد شد، افزود: بر خلاف توطئه دشمن برای فاصله انداختن میان جمهوری اسلامی و ایران، جمهوری اسلامی در این برهه از تاریخ حافظ ایران شد.

او با اشاره به نقش دانشگاه در پیشرفت کشور خاطرنشان کرد: خلاقیت‌ها و ابتکاراتی که دانشمندان ما در عرصه‌های مختلف بروز داده‌اند، عامل حملات دشمنان به دانشگاه‌های ما بود و این یعنی دشمن با علم و دانش و دانشجوی طرفدار ایران قوی، مخالف است.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: محیط دانشگاه باید مختص به فعالیت‌های علمی باشد و منزه از دعوا‌های حزبی و سیاسی باشد و به صورت منسجم و با حفظ وحدت پیش برود.

گفتنی است در ابتدای این جلسه، دکتر حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی از شرایط دانشگاه‌ها، آزمون‌ها و کنکور‌های برگزار شده و آخرین وضعیت رتبه علمی کشور ارائه کرد.