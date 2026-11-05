بانوان مجومرد در کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای و چالش‌های فضای مجازی، با مهارت‌های مواجهه آگاهانه با دنیای دیجیتال و شیوه‌های نوین تربیت فرزند در عصر فناوری آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، کارگاه آموزشی «سواد رسانه‌ای و چالش‌های فضای مجازی» با هدف ارتقای آگاهی بانوان و توانمندسازی آنان در مواجهه با تحولات دنیای دیجیتال، در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر مجومرد اشکذر استان یزد برگزار شد.

در این کارگاه، مدرس برنامه با تشریح شکاف دیجیتالی میان نسل‌های گذشته و نسل جدید، به بررسی ویژگی‌ها، نیاز‌ها و اقتضائات نسل امروز پرداخت و بر ضرورت شناخت صحیح دنیای دیجیتال و مواجهه هوشمندانه با فرصت‌ها و تهدید‌های فضای مجازی تأکید کرد.

همچنین راهکار‌های ارتباط مؤثر با فرزندان در عصر فناوری، شیوه‌های نوین تربیتی و چگونگی همراهی والدین با فرزندان در استفاده صحیح از رسانه‌ها و فضای مجازی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

شناخت نیاز‌های نسل جدید، ارتقای سواد رسانه‌ای، افزایش مهارت تحلیل و مواجهه آگاهانه با محتوای فضای مجازی و آشنایی با روش‌های نوین فرزندپروری از مهم‌ترین محور‌های این نشست آموزشی بود.