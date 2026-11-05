آمریکا حس قماربازی را منتقل می کند که مدام می‌بازد، اما دیگر نمی‌تواند از پای میز قمار بلند شود. در حالی که آمریکا در لبه پرتگاه اول اسرائیل ایستاده است، رئیس تو دارد مرحله بعدی جنگ را آماده می‌کند. از این سخنرانی تد (TED) که بگذریم؛ چرا این حرف‌ها را به رئیست نمی‌گویی؟

جی‌دی‌ونس معاون رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در پیامی نوشته بود: هواداران ما پای صندوق‌های رأی آمدند، اما چهار موضوع باعث شد بسیاری از آن‌ها به دموکرات‌ها رأی بدهند. به جنگ پایان دهید، بر هزینه‌های زندگی و تورم تمرکز کنید، آمریکا را در اولویت قرار دهید و در روابط خود با اسرائیل تجدیدنظر کنید.

او در بخش دیگری از پیام خود نوشته بود: علت شکست ما جنگ است. خود رئیس‌جمهور هم دیشب به این موضوع اذعان کرد. اگر می‌خواهید استدلال کنید که این جنگ ارزشش را داشت و از دست دادن اکثریت سنا برای شش سال آینده بهای قابل‌قبولی برای آن بود، بفرمایید؛ از موضعتان دفاع کنید و توضیح دهید چرا پرداخت چنین هزینه‌ای ارزشش را داشت. چه موافق باشید و چه مخالف، دست‌کم این موضع‌گیری صادقانه است.