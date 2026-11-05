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رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات مقامات آمریکا درباره جنگ با ایران خطاب به معاون ترامپ تصریح کرد: از این سخنرانیها که بگذریم، چرا این حرفها را به رئیست نمیگویی؟
جیدیونس معاون رئیس جمهور آمریکا شب گذشته در پیامی نوشته بود: هواداران ما پای صندوقهای رأی آمدند، اما چهار موضوع باعث شد بسیاری از آنها به دموکراتها رأی بدهند. به جنگ پایان دهید، بر هزینههای زندگی و تورم تمرکز کنید، آمریکا را در اولویت قرار دهید و در روابط خود با اسرائیل تجدیدنظر کنید.
او در بخش دیگری از پیام خود نوشته بود: علت شکست ما جنگ است. خود رئیسجمهور هم دیشب به این موضوع اذعان کرد. اگر میخواهید استدلال کنید که این جنگ ارزشش را داشت و از دست دادن اکثریت سنا برای شش سال آینده بهای قابلقبولی برای آن بود، بفرمایید؛ از موضعتان دفاع کنید و توضیح دهید چرا پرداخت چنین هزینهای ارزشش را داشت. چه موافق باشید و چه مخالف، دستکم این موضعگیری صادقانه است.