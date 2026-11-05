خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ به گزارش نماینده ولی‌فقیه در گلستان در نشست جمعی از معلمان آموزش‌و‌پرورش استان گفت:

در اسلام و فرهنگ ایرانی، معلمی، جایگاه والایی دارد.

آیت‌الله نورمفیدی افزود:

ریشه و اساس، معلم است و

جامعه‌ای شایسته خواهد‌بود که معلم خوب داشته‌باشد.

علم و عمل معلم تاثیرگذار است و

معلم، نسل‌ها را شکل می‌دهد بنا بر این

معلم باید به‌روز و همیشه در حال تعالی باشد.

وی افزود : کشور در شرایط خاصی قرار دارد و

مهم‌ترین وظیفه معلم‌ها در این شرایط تبیین

حقایق پیش و پس از انقلاب اسلامی برای نوجوانان و جوانان است.

آیت الله نور مفیدی از معلمان خواست تاریخ دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ملت ایران را شرح دهند و روشنگری کنند تا نوجوانان و جوانان در دام توطئه‌ها نیفتند.

امام جمعه گرگان تاکید کرد: