آیت الله نور مفیدی در نشست با جمعی از معلمان آموزشوپرورش استان تبیین تاریخ دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ملت ایران و نوجوانان و جوانان را ضروری دانست.
به گزارشخبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نماینده ولیفقیه در گلستان در نشست جمعی از معلمان آموزشوپرورش استان گفت:در اسلام و فرهنگ ایرانی، معلمی، جایگاه والایی دارد. آیتالله نورمفیدی افزود: ریشه و اساس، معلم است و جامعهای شایسته خواهدبود که معلم خوب داشتهباشد. امام جمعه گرگان تاکید کرد:علم و عمل معلم تاثیرگذار است ومعلم، نسلها را شکل میدهد بنا بر این معلم باید بهروز و همیشه در حال تعالی باشد. وی افزود : کشور در شرایط خاصی قرار دارد و مهمترین وظیفه معلمها در این شرایط تبیین حقایق پیش و پس از انقلاب اسلامی برای نوجوانان و جوانان است. آیت الله نور مفیدی از معلمان خواست تاریخ دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ملت ایران را شرح دهند و روشنگری کنند تا نوجوانان و جوانان در دام توطئهها نیفتند.