سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش از آغاز توزیع شیر در مدارس بیش از ۱۰ استان کشور خبر داد و گفت: منابع مالی این طرح پیش‌بینی و پیش از آغاز سال تحصیلی به استان‌ها ابلاغ شده و در سایر استان‌های مشمول نیز قراردادها منعقد شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به روند اجرای طرح توزیع شیر در مدارس اظهار کرد: منابع مالی این طرح پیش‌بینی و پیش از آغاز سال تحصیلی به استان‌ها ابلاغ شد و با هماهنگی وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت کشور، استانداران و وزارت بهداشت، اقدامات اجرایی برای توزیع شیر آغاز شده است.

وی افزود: در بیش از ۱۰ استان توزیع شیر آغاز شده و در سایر استان‌های مشمول نیز قرارداد‌ها منعقد شده است.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش درباره علت تأخیر در توزیع شیر در برخی مدارس گفت: بر اساس پروتکل‌های وزارت بهداشت، شیر پس از تولید باید ۱۰ روز در قرنطینه بماند تا سلامت آن تأیید شود؛ بنابراین بخشی از شیر‌های تأمین‌شده هنوز در دوره قرنطینه قرار دارند و پس از پایان این دوره به مدارس تحویل داده می‌شوند.

۷۰ درصد تغذیه رایگان به شیر اختصاص یافت

فرهادی با اشاره به تغییر در الگوی تغذیه رایگان مدارس در سال جاری تصریح کرد: امسال ۷۰ درصد تغذیه رایگان به شیر و ۳۰ درصد آن به تغذیه سالم اختصاص یافته است. از آنجا که تولیدکنندگان شیر ظرفیت تأمین تمام نیاز آموزش‌وپرورش را در طول سال تحصیلی ندارند، با استفاده از نظر متخصصان تغذیه و هماهنگی وزارت بهداشت، بخشی از برنامه به تغذیه سالم اختصاص پیدا کرده است.

وی تأکید کرد: این طرح در مدارس دولتی ابتدایی و مدارس متوسطه شبانه‌روزی اجرا می‌شود و امیدواریم با استمرار آموزش حضوری، پوشش آن به‌طور کامل انجام شود.

منتفی شدن آزمون استخدامی ۲۴ هزار نفری در سال گذشته

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به منتفی شدن آزمون استخدامی ۲۴ هزار نفری در سال گذشته به علت شرایط جنگی کشور گفت: برای سال تحصیلی جدید مجوز استخدام ۲۴ هزار نفر از طریق آزمون استخدامی ماده ۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان را از سازمان اداری و استخدامی دریافت کرده بودیم، اما شرایط جنگی اجازه برگزاری این آزمون را نداد.

فرهادی افزود: برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ بیش از ۶۰ درصد معلمانی که واجد شرایط بازنشستگی بودند، استمرار خدمت دادند.

تأثیر معدل؛ پایه دهم از آزمون‌های نهایی معاف شد

وی درباره وضعیت فعلی تأثیر معدل نیز توضیح داد: در دوره متوسطه دوم، پایه دهم از آزمون‌های نهایی معاف شده و آزمون‌های نهایی در پایه‌های یازدهم و دوازدهم برگزار می‌شود و نتایج این پایه‌ها در کنکور تأثیر دارد.

۱۲۵ هزار مدرسه در کشور

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به آمار مدارس کشور اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۱۲۵ هزار مدرسه در کشور داریم که حدود ۲۱ هزار مدرسه آن غیردولتی و حدود چهار هزار مدرسه نیز مربوط به دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه است. سایر مدارس نیز در قالب مدارس دولتی، سمپاد، نمونه دولتی و شاهد فعالیت می‌کنند.