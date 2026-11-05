به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در راستای اجرای طرح مزارع الگویی کشت گندم و با هدف بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی، طرح مقایسه‌ای استفاده از بذر گندم بوجاری‌شده با فناوری پلاسما و بذر بوجاری‌شده به روش سنتی در روستای ایبلو اجرا شد.

این طرح در سطح ۵۰۰۰ مترمربع اجرا شده است که از این میزان، ۲۰۰۰ مترمربع به کشت بذر گندم بوجاری‌شده با فناوری پلاسما و مابقی به کشت بذر بوجاری‌شده به روش سنتی اختصاص یافته است.

رقم گندم مورد استفاده در این طرح، رقم پیشگام بود و در نخستین مرحله آبیاری نیز به‌منظور تقویت رشد اولیه گیاه و توسعه ریشه، از کود‌های محرک ریشه‌زایی حاوی باکتری باسیلوس استفاده شده است.

هدف از اجرای این طرح، ارزیابی تأثیر فناوری پلاسما بر بهبود جوانه‌زنی، رشد و استقرار گیاهچه‌ها و در نهایت بررسی تأثیر آن بر عملکرد محصول در شرایط مزرعه‌ای است.

اجرای این طرح می‌تواند زمینه مناسبی برای ارزیابی کاربرد فناوری‌های نوین در بهبود کیفیت بذر، افزایش بهره‌وری و ارتقای تولید گندم فراهم کند.