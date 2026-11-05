جشن روز مازندران با هدف آشنایی دانش‌آموزان با پیشینه تاریخی، فرهنگ، آداب‌ورسوم و آیین‌های بومی این استان در روستای آهنگرکلای دشت‌سر آمل برگزار شد.

معرفی آیین‌ها و سنت‌های مازندران به دانش‌آموزان در دشت‌سر آمل

معرفی آیین‌ها و سنت‌های مازندران به دانش‌آموزان در دشت‌سر آمل

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، جشن روز مازندران فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان با سنت‌ها، آیین‌ها، غذا‌های بومی و مشاغل قدیمی این استان فراهم کرد.

در این برنامه که در دبیرستان زنده‌یاد مهدی مفتاحِ روستای آهنگرکلای بخش دشت‌سر آمل برگزار شد، بخشی از ابزار‌های سنتی و شیوه‌های زندگی گذشتگان به دانش‌آموزان معرفی شد؛ از جمله ابزاری به نام «دوشن» که قدیمی‌های مازندران از آن برای تهیه ماست و کره استفاده می‌کردند.

همچنین یکی از غذا‌های قدیمی مازندران با عنوان «نون‌کوهی» و تعدادی از مشاغل فراموش‌شده بومی در این برنامه معرفی و اجرا شد.

برگزارکنندگان این جشن، معرفی داشته‌های بومی و فرهنگی مازندران را گامی برای آشنایی نسل امروز با پیشینه و هویت این سرزمین دانستند و هدف از اجرای این برنامه را آشنایی دانش‌آموزان با مشاغل، آداب و رسوم، غذا‌ها و سنت‌های قدیمی استان عنوان کردند.

سنت‌های کهن مازندران بخشی از میراث فرهنگی این دیار است که شناخت و انتقال آن به نسل جدید، زمینه حفظ و ماندگاری این داشته‌ها را فراهم می‌کند.

گزارش از علی بابایی