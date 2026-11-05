یک کشته و چهار مصدوم در حادثه رانندگی تونل پاتاوه
برخورد یک دستگاه خودروی پراید با سوزوکی در تونل پاتاوه یک فوتی و چهار مصدوم بر جا گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: حادثه تصادف یک دستگاه خودروی پراید با سوزوکی، ساعت ۱۰ و ۶ دقیقه امروز پنجشنبه در تونل پاتاوه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.پرویز غفارفرد افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ و یک تیم از نیروهای هلالاحمر برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی اضافه کرد: در این سانحه پنج نفر حادثهدیده بودند که متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد و چهار نفر دیگر مصدوم شدند.
غفارفرد ادامه داد: مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای امدادی، برای ادامه درمان به بیمارستان شهید جلیل یاسوج منتقل شدند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه و توجه به شرایط مسیر، از بروز حوادث ناگوار جادهای پیشگیری کنند.