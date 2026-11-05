با هدف تقویت پیوند خانواده و مدرسه، نشست مشاوره‌ای «پدر و دختری» با حضور دانش‌آموزان دبیرستان نمونه دولتی معلم عزآباد و پدرانشان در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه پیام نور مجومرد اشکذر استان یزد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، با هدف تقویت پیوند خانواده و مدرسه، نشست مشاوره‌ای «پدر و دختری» با حضور دانش‌آموزان دبیرستان نمونه دولتی معلم عزآباد و پدرانشان در سالن آمفی‌تئاتر دانشگاه پیام نور شهر مجومرد شهرستان اشکذر استان یزد برگزار شد. در این نشست، باغستانی از پیشکسوتان برجسته آموزش و پرورش استان یزد، با ارائه مباحثی در حوزه روان‌شناسی نوجوانان، بر نقش مؤثر خانواده در شکل‌گیری شخصیت، پیشرفت تحصیلی و سلامت روان فرزندان تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد فضای امن و آرام در محیط خانواده، «خانه امن» را یکی از مهم‌ترین بستر‌های رشد و موفقیت دانش‌آموزان دانست و خاطرنشان کرد: تأمین امنیت روانی، ایجاد آرامش و فراهم کردن شرایط مناسب برای تمرکز و گفت‌وگوی صمیمانه در خانواده، نقش مهمی در شکوفایی استعداد‌ها و عبور نوجوانان از چالش‌های دوران تحصیل دارد.

در این برنامه همچنین بر اهمیت همراهی پدران با دختران، تقویت ارتباط عاطفی والدین و فرزندان و تعامل سازنده خانواده با مدرسه تأکید شد.

در حاشیه این نشست نیز از تلاش‌های اعضای انجمن اولیا و مربیان و جمعی از فعالان آموزشی منطقه که در مسیر ارتقای کیفیت آموزش و پرورش گام برمی‌دارند، تجلیل شد.