نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی، از نزدیک در جریان ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه آزمایشگاه مرکزی پردیس علم و فناوری دانشگاه ارومیه قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی در بازدید از تجهیزات و امکانات یک شرکت دانش‌بنیان و آزمایشگاه مرکزی پردیس علم و فناوری دانشگاه ارومیه، از نزدیک در جریان ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه این مجموعه قرار گرفتند.

در این بازدید، بر ضرورت استفاده حداکثری از زیرساخت‌ها و تجهیزات پیشرفته این مرکز در مسیر توسعه تحقیقات کاربردی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت و تبدیل دستاورد‌های علمی به محصولات و خدمات مورد نیاز جامعه تأکید شد.

همچنین بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، فراهم کردن زمینه دسترسی پژوهشگران و فناوران به تجهیزات تخصصی و بهره‌گیری از توان دانشگاه‌ها برای حل مسائل و نیاز‌های توسعه‌ای آذربایجان‌غربی تأکید شد.

پردیس علم و فناوری دانشگاه ارومیه با استقرار شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان و فراهم کردن زیرساخت‌های پژوهشی، ظرفیت مهمی برای توسعه نوآوری، تجاری‌سازی دستاورد‌های علمی و پیوند دانشگاه با بخش تولید و صنعت در استان به شمار می‌رود.