به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران ، رویا کریمی دبیر پنجمین جشنواره زردکیجا اظهار کرد: با توجه به استقبال چشمگیر مردم، علاقه‌مندان به فرهنگ بومی و گردشگران از پنجمین جشنواره زردکیجا و درخواست‌های متعدد برای فراهم شدن فرصت بیشتر بازدید، زمان برگزاری این رویداد فرهنگی و اجتماعی تمدید شد.

وی افزود: استقبال مردم از غرفه‌های صنایع‌دستی، محصولات بومی و محلی، خوراک‌های سنتی و برنامه‌های فرهنگی جشنواره؛ نشان‌دهنده علاقه‌مندی جامعه به حفظ و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی منطقه است.

دبیر پنجمین جشنواره زردکیجا با قدردانی از همراهی مردم، مسئولان، غرفه‌داران و عوامل اجرایی تصریح کرد: هدف از برگزاری این جشنواره، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، گردشگری و اقتصادی روستای اوسا و شهرستان میاندورود و ایجاد فرصتی برای حمایت از تولیدکنندگان و هنرمندان بومی است.

کریمی خاطرنشان کرد: زمان برگزاری جشنواره از ۱۰ تا ۱۴ آبان بود و با توجه به استقبالی که داشتیم این جشنواره یک روز تمدید شد.

وی از شهروندان و علاقه‌مندان دعوت کرد با حضور در این جشنواره، از تولیدات و محصولات عرضه‌شده حمایت کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند از ساعت ۱۵ تا ۲۲ به محل برگزاری جشنواره واقع در ابتدای روستای انجیل‌نسام، مجموعه سرپوشیده عادلیان مراجعه کنند.