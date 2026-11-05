به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، پیش‌بینی کرد از بعد از ظهر فردا تا صبح دوشنبه، استان تحت تاثیر سامانه بارشی قرار گیرد.

بنا بر این پیش‌بینی، طی این مدت، شاهد بارش باران، رعد و برق، وزش باد‌های شدید و همچنین بارش برف در قلل استان خواهیم بود.

از شهروندان خواسته شده با توجه به لغزندگی سطح معابر و کاهش دید افقی، در رانندگی احتیاط کامل داشته باشند.

همچنین از اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و انجام کار و فعالیت در مناطق باز و مرتفع خودداری کنند.