مسابقه قصه‌نویسی ماموریت ماکان با هدف ارتقای دانش و فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان دانش‌آموزان و با گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموز شهید، ماکان نصیری در اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: در سامانه محیط یار اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، بیش از چهار هزار و ۸۶۸ دانش‌آموز ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، یک‌هزار و ۶۸۴ دانش‌آموز، آثار خود را به این جشنواره ارسال کردند.

شهریار عسکری افزود: آثار منتخب در مرحله دوم توسط داوران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت ۳۰ اثر برتر استانی انتخاب شدند.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از میان آثار برگزیده استانی، یک اثر از هر پایه تحصیلی برای حضور در جشنواره ملی انتخاب و معرفی خواهد شد.

ماکان نصیری پسربچه هفت ساله در حمله هوایی دشمن به مدرسه ابتدایی میناب در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسید.