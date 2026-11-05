به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این مجموعه ، رحیم نوروزی نقش شیرعلی‌مردان بختیاری را ایفا می‌کند و مریم مؤمن و علیرضا اوسیوند نیز از دیگر بازیگران این مجموعه تاریخی هستند.

مجموعه «حماسه زاگرس» به کارگردانی حسن آخوندپور و تهیه‌کنندگی علی‌اکبر تحویلیان تولید می‌شود و روایتگر زندگی و مبارزات شیرعلی‌مردان بختیاری است.

داستان این مجموعه از سال ۱۳۰۱ آغاز می‌شود؛ زمانی که انگلستان برای تأمین منافع خود، با دامن زدن به اختلافات داخلی و طراحی توطئه‌هایی در منطقه بختیاری، زمینه‌ساز وقوع جنگ شلیل می‌شود.