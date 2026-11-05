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هومن برقنورد که این شبها با مجموعه «نسخه آزمایشی» روی آنتن تلویزیون حضور دارد، در مجموعه تاریخی «حماسه زاگرس» با ایفای نقش «کیومرث»، حضوری متفاوت را تجربه میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این مجموعه ، رحیم نوروزی نقش شیرعلیمردان بختیاری را ایفا میکند و مریم مؤمن و علیرضا اوسیوند نیز از دیگر بازیگران این مجموعه تاریخی هستند.
مجموعه «حماسه زاگرس» به کارگردانی حسن آخوندپور و تهیهکنندگی علیاکبر تحویلیان تولید میشود و روایتگر زندگی و مبارزات شیرعلیمردان بختیاری است.
داستان این مجموعه از سال ۱۳۰۱ آغاز میشود؛ زمانی که انگلستان برای تأمین منافع خود، با دامن زدن به اختلافات داخلی و طراحی توطئههایی در منطقه بختیاری، زمینهساز وقوع جنگ شلیل میشود.