۲۶۷ کیلومتر روکش آسفالت گرم با مصرف بیش از ۲۶۰ هزار تن آسفالت و ۳۸۵ کیلومتر اسلاری‌سیل و آسفالت حفاظتی، بخشی از اقدامات نگهداری راه‌های استان یزد در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بیش از ۶۵۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی استان یزد در هفت ماه نخست سال جاری با اجرای طرح‌های بهسازی، روکش آسفالت و عملیات حفاظتی، زیر پوشش اقدامات نگهداری و ارتقای کیفیت راه‌ها قرار گرفت.

محسن گلرسان رئیس اداره نگهداری راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان یزد، با اعلام این خبر گفت: در این مدت، ۲۶۷ کیلومتر عملیات روکش آسفالت گرم به‌صورت دو لایه و با مصرف ۲۶۰ هزار و ۸۱۹ تن آسفالت در محور‌های شریانی استان یزد اجرا شده است.

وی افزود: در کنار اجرای روکش آسفالت گرم، ۳۸۵ کیلومتر عملیات اسلاری‌سیل و آسفالت حفاظتی نیز با هدف افزایش دوام رویه راه‌ها، پیشگیری از گسترش خرابی‌ها و ارتقای ایمنی تردد به انجام رسیده است.

گلرسان با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری راه‌ها اظهار کرد: در این مدت همچنین ۴۱ کیلومتر عملیات لکه‌گیری با مصرف ۱۹۷ تن مصالح برای رفع خرابی‌های موضعی و بهبود وضعیت سطح راه‌ها اجرا شده است.

رئیس اداره نگهداری راه‌های استان یزد، بهسازی، لکه‌گیری و روکش آسفالت کریدور (مسیر حمل ونقلی) راهبردی تهران ـ بندرعباس، محور پرتردد مهریز ـ انار، کنارگذر یزد و محور تفت ـ ابرکوه ـ سورمق را از مهم‌ترین طرح‌های اجراشده و در دست اقدام این اداره کل برشمرد.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها با هدف صیانت از سرمایه‌های ملی، بهبود کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای، روان‌سازی ترافیک و افزایش ایمنی کاربران راه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.