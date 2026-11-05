فرآیند ثبت درخواست محدوده‌های معدنی در آذربایجان‌ غربی از ۱۷ آبان آغاز می‌شود و متقاضیان دارای گواهی صلاحیت فنی و مالی معتبر می‌توانند در این طرح شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، فرآیند ثبت درخواست محدوده‌های معدنی در استان آذربایجان‌ غربی، مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، از روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه آغاز می‌شود.

خیرخواه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌ غربی با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه فعلا محدودیت زمانی خاصی برای ثبت و ورود به سامانه تعیین نشده است، اظهار داشت: متقاضیان واجد شرایط که دارای گواهی صلاحیت فنی و مالی معتبر هستند، می‌توانند با مراجعه به سامانه کاداستر، درخواست خود را برای ثبت محدوده مورد نظر ثبت کنند.

وی در خصوص مراحل این فرآیند افزود: در گام نخست، متقاضیان واجد شرایط باید مشخصات و مستندات مربوط به بررسی صلاحیت را در سامانه کاداستر بارگذاری کنند و پس از تایید، به مرحله درج مختصات محدوده مد نظر وارد شوند.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: در صورت آزاد و بلامعارض بودن محدوده درخواستی، منطقه به نام متقاضی ثبت شده و فرآیند انجام استعلامات موضوع ماده ۲۴ قانون معادن کلید خواهد خورد.

خیرخواه در پایان یادآور شد: در حال حاضر، فرآیند ثبت درخواست‌های معدنی در سامانه کاداستر صرفا برای محدوده‌های معدنی آزاد و غیر بلوکه امکان‌پذیر است و تا اطلاع ثانوی شامل محدوده‌های بلوکه‌شده نخواهد شد.