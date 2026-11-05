آیین نکوداشت مرحوم حیدر کاظمی، معروف به مشهدی حیدر عمو، رزمنده پیشکسوت دوران دفاع مقدس، با حضور فرماندهان لشکر عاشورا، همرزمان، مسئولان و اقشار مختلف مردم در خوی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین نکوداشت مرحوم حیدر کاظمی، معروف به مشهدی حیدر عمو، رزمنده پیشکسوت دوران دفاع مقدس، با حضور فرماندهان لشکر عاشورا، همرزمان، مسئولان و اقشار مختلف مردم در خوی برگزار شد.

مرحوم حیدر کاظمی، مشهور به مش حیدر عمو، از رزمندگان پیشکسوت دوران دفاع مقدس و چهره‌های شناخته‌شده فرهنگی و مذهبی شهرستان خوی بود که به همراه دو فرزندش در جبهه‌های حق علیه باطل برای دفاع از میهن اسلامی حضور یافتند و هر دو فرزند وی به افتخار جانبازی نائل آمدند. مرحوم کاظمی از نخستین روز‌های جنگ تحمیلی لباس رزم بر تن کرد و تا پایان دوران دفاع مقدس در جبهه‌های نبرد حضور داشت.

این رزمنده پیشکسوت پس از پایان جنگ نیز در عرصه‌های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی شهرستان خوی حضوری فعال داشت و به عنوان پیرغلام اهل‌بیت علیهم‌السلام و خادمی پرتلاش شناخته می‌شد.

یکی از فراز‌های ماندگار زندگی مرحوم کاظمی، چگونگی درگذشت اوست. وی روز ۱۳ آبان سال ۱۳۷۹، پس از حضور در راهپیمایی روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، برای اقامه نماز جمعه به مصلای خوی رفت و هنگام سجده در نماز، سر از سجده برنداشت و به دیدار معبود شتافت.

در آیین نکوداشت این پیشکسوت دفاع مقدس، فرماندهان و همرزمان وی در لشکر عاشورا با بازخوانی خاطرات دوران دفاع مقدس، به بیان ابعاد شخصیتی، اخلاقی و حماسی مرحوم کاظمی پرداختند و از روحیه ولایتمداری، سلحشوری و خستگی‌ناپذیری این رزمنده و خادم اهل‌بیت تجلیل کردند.

این ویژه‌برنامه با عنوان «باباقیان» و به همت شهرداری خوی، با حضور جمعی از فرماندهان دوران دفاع مقدس، خانواده‌های معظم ایثارگران، مسئولان و اقشار مختلف مردم در سالن شهید برگزینی شهرداری خوی برگزار شد.

حسن نصرالله‌پور، شهردار خوی، با اشاره به اهداف برگزاری ویژه‌برنامه باباقیان گفت: این برنامه به‌صورت منظم با هدف معرفی و تجلیل از مفاخر، علما، فرهیختگان، شعرا، صاحبان قلم و چهره‌های برجسته علمی، دینی، ادبی و پژوهشی شهرستان برگزار می‌شود تا نسل جوان با شخصیت‌ها و سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و اجتماعی خوی بیشتر آشنا شوند.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس و هدایایی از خانواده مرحوم حیدر کاظمی وفرزند جانباز این خانواده تجلیل شد.