نهمین فرش سرگل محلات، بزرگترین در آسیا و دومین فرش سرگل جهان با مساحت هزار و ۱۵۲ مترمربع در شهرستان محلات رونمایی شد.

بهره‌گیری از انواع گل‌ رز، ساناز، میخک و داودی؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نهمین فرش سرگل محلات، بزرگترین در آسیا و دومین فرش سرگل جهان با مساحت یک‌هزار و ۱۵۲ مترمربع عصر چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ در بوستان سلامت محلات رونمایی شد.

این فرش سرگل با مشارکت مردم محلات و با بهره‌گیری از بیش از ۷۰۰ هزار سرگل، از انواع گل‌های رز، ساناز، میخک، داودی، حاصل تلاش و دسترنج گلکاران این شهرستان، در بوستان سلامت اجرا شده و جلوه‌ای از ظرفیت‌های تولیدی و هنری پایتخت گل ایران را به نمایش گذاشته است.

بزرگترین فرش سرگل آسیا و دومین فرش جهان از ۱۳ تا ۱۷ آبان‌ در بوستان سلامت محلات برپاست و علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان می‌توانند از این اثر گل‌آرایی دیدن کنند.

فرش سرگل محلات در فهرست رویداد‌های گردشگری جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده است؛ رویدادی که با تکیه بر ظرفیت‌های گسترده گل و گیاه این شهرستان، به یکی از جاذبه‌های گردشگری و فرهنگی منطقه تبدیل شده است.

گل آرایی این فرش با مشارکت ۱۵۰ نفر از اقشار مختلف محلات و در مدت ۱۲ ساعت انجام شده و پبش بینی می‌شود در ۵ روز برپایی این فرش زیبا، بیش از ۴۰۰ هزار نفر از آن بازدید کنند.

محلات به‌عنوان پایتخت گل ایران، سهم قابل توجهی در تولید گل و گیاه کشور دارد؛ به‌ طوری که ۱۸ درصد سطح زیر کشت گل و گیاه، ۱۲ درصد تولید گل‌های شاخه‌بریده، ۸۰ درصد گل‌های فصلی نشایی، ۲۱ درصد درخت و درختچه‌های زینتی و ۱۴ درصد گیاهان آپارتمانی کشور در این شهرستان تولید می‌شود.

این ظرفیت‌ها، محلات را به یکی از قطب‌های مهم تولید گل و گیاه کشور تبدیل کرده و برگزاری جشنواره فرش سرگل نیز فرصتی برای معرفی توانمندی گلکاران، رونق گردشگری و نمایش جلوه‌های هنری و اقتصادی این صنعت فراهم آورده است.