به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مراسم چهلمین روز ارتحال حضرت آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی، از مراجع تقلید، باحضور جمعی از علما، فضلا، شخصیت‌های حوزوی، در این مدرسه برگزار شد.

در این آیین، پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، یکی از مداحان اهل‌بیت (ع) به مناسبت ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) به مرثیه‌خوانی پرداخت.

آیت‌الله سیدموسی شبیری زنجانی، از مراجع تقلید شیعه، متولد سال ۱۳۰۶ در قم بود که پس از دهه‌ها تدریس و پژوهش در علوم فقه، اصول و رجال، در روز‌های پایانی شهریورماه سال جاری در ۹۹ سالگی درگذشت و پیکر ایشان پس از تشییع، در مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) به خاک سپرده شد.