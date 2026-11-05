رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت: کسی می‌تواند حضرت زهرا (س) را بشناسد که نبوت، امامت، ولایت و قرآن کریم را شناخته باشد، باید فاطمه شناسی در مدارس و دانشگاه‌های کشور رواج پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی در شانزدهمین سوگواره شعر " محبوبه خدا " که در آستانه سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س) در مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام و با حضور جمع زیادی از علما، اساتید، ائمه جماعات، طلاب و جمعیت کثیری از عزاداران حضرت زهراء (س) و با شعرخوانی جمعی از شعرای آئینی کشور در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) برگزار شد؛ در سخنانی به تبیین شخصیت عظیم صدیقه شهیده سلام الله علیها پرداخت و اظهار کرد: این اشعار و اشک‌ها قطعا موجب افزایش معرفت به وجود نازنین صدیقه طاهره (س) می‌شود.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) با اشاره به تلاش دشمنان برای از بین بردن فاطمیه بیان کرد: مراجع بزرگ شیعه در برابر این جریان ایستادگی کردند و رهبر شهید انقلاب نیز از احیای شعائر فاطمی و برگزاری مجالس عزاداری حضرت زهرا (س) استقبال و ابراز خرسندی می‌کردند؛ چنان‌که رهبر شهید در دیداری خصوصی، هم‌زمان با حضور مراجع در عرصه احیای فاطمیه، این اقدام را بسیار شایسته و ارزشمند دانسته و حمایت خود را از آن ابراز کرده بودند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با تأکید بر ضرورت شناخت مقام حضرت زهرا (س) بیان کرد: بر اساس روایات، حضرت زهرا (س) دارای نُه اسم هستند و در هر یک از این

اسامی، اسرار و حقایقی نهفته است. باید درباره این اسامی مطالعه و تحقیق کنیم؛ به حضرت فاطمه "زهرا" گفته می‌شود، چون ایشان از نور عظمت خدای متعال می‌باشد. چراکه همین توجه به مقام و منزلت حضرت، ما را به حقیقت ایشان نزدیک‌تر می‌کند.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) ابراز کرد: توجه به مسئله شناخت آن حضرت ما را کمی به مقام ایشان نزدیک می‌کند، فاطمه زهرا سلام الله علیها "لیله القدر" است، در تاویل این "لیله القدر"گفته‌اند لیله حضرت فاطمه و قدر خداست، یعنی حضرت فاطمه (س) لیله خداست.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه حضرت زهرا چیزی بسیار بالاتر از "لیله القدر" است تاکید کرد: حضرت فاطمه زهرا (س) فاطمه است، چون مردم قدرت معرفت ایشان را ندارند، اما باید دید حضرت فاطمه (س) واقعا کیست، اگر ما تا قیامت دنبال حقیقت حضرت فاطمه (س) باشیم باز دستمان به حقیقت آن حضرت نمی‌رسد.

آیت الله فاضل لنکرانی با طرح این پرسش که حضرت فاطمه (س) واقعا چه شخصیتی داشته و خلقتش چگونه بوده است گفت: رسول اکرم (ص) فرمودند نور این بی بی قبل از خلقت آسمان و زمین و خلقت عالم و ملائکه بوده است، چه عبارات عظیمی را پیامبر اکرم (ص) در مورد آن حضرت بیان فرمودند، اما مع الاسف بعد از ایشان چه بلایی سر این بی بی آوردند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: عبادات ظاهری حضرت زهرا (س) برای بشر عادی ممکن نیست، وقتی ایشان به عبادت می‌ایستاد خدای متعال به ملائکه اش مباهات می‌کرده است.

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) گفت: باید دید نور حضرت فاطمه (س) چگونه است؟ حضرت فاطمه (س) را فاطمه گویند، چون ایشان از هر بدی جداست، مرحوم علامه مجلسی در ذیل روایات فضیلت بی بی دو عالم نوشته‌اند که این روایات نشان می‌دهد که آن حضرت از همه انبیای الوالعزم غیر از رسول خدا (ص) بالاتر بوده است.

آیت الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه من جایی ندیده‌ام حضرت زهرا (س) در محضر پیامبر اکرم (ص) تفسیر قرآن یادگرفته باشند گفت: ما شیعه معتقدیم که امیرالمومنین علی (ع) مصحفی دارد با توضیحات و خصوصیاتی که نبی مکرم اسلام فرموده است و امروزه در اختیار امام زمان عج است.

استاد برجسته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم گفت: حضرت فاطمه "لیله القدر" است، حضرت فاطمه "انسیه حوراست"، حضرت فاطمه دختر پیامبر گرامی اسلام (ص) است، اینها را کنار هم بگذاریم گوشه‌ای از حقیقت آن حضرت مشخص می‌شود.

آیت الله فاضل لنکرانی با بیان اینکه باید از خدا بخواهیم و توسل کنیم بلکه قدری از عظمت ایشان را درک کنیم تاکید کرد: کسی می‌تواند ایشان را بشناسد که نبوت، امامت، ولایت و قرآن کریم را شناخته باشد، باید فاطمه شناسی در مدارس و دانشگاه‌های کشور رواج پیدا کند.