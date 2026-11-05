شمار زیادی از شهروندان بوکان با حضور در میدان اصلی شهر، حمایت قاطع خود را از نظام جمهوری اسلامی و نیرو‌های مسلح ابراز داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شمار زیادی از شهروندان بوکان با حضور در میدان اصلی شهر، حمایت قاطع خود را از حاکمیت اسلامی و نیرو‌های مسلح ابراز داشتند.

در این تجمعات، شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌های حماسی، بر ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن و پشتیبانی از ارتش و سپاه پاسداران تاکید کردند.

شرکت‌کنندگان ضمن تاکید بر حفظ امنیت ملی، بر ضرورت تقویت بنیه‌های اقتصادی و دفاعی کشور در برابر فشار‌های خارجی تاکید کردند.