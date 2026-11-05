نایب رئیس شورای امنیت روسیه در واکنش به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره آمریکا تاکید کرد این شکست فعلا تأثیر عمده‌ای بر روسیه و منافعش نداشته و مسکو باید فارغ از انتخابات آمریکا، «دشمن را تا پیروزی کامل در میدان نبرد نابود کند.»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دیمیتری مدودف، نایب رئیس شورای امنیت روسیه و رئیس جمهور سابق این کشور امروز (پنجشنبه) در پستی در شبکه اجتماعی «مکس» در واکنش به شکست حزب جمهوریخواه دونالد ترامپ در انتخابات میاندوره‌ای کنگره ایالات متحده نوشت: «دونالد ترامپ نبرد برای کنگره را با صدای بلند باخت. این چه تأثیری بر منافع ما خواهد داشت؟ فکر نمی‌کنم فعلاً تأثیر قابل‌توجهی داشته باشد.»

او افزود: «ما باید یک کار را مؤثر انجام دهیم؛ نابودی دشمن در میدان نبرد تا پیروزی کامل، فارغ از هر انتخاباتی در آمریکای دور.»

این مقام روس همچنین گفت که احتمال تشدید تحریم‌ها علیه روسیه پس از تسلط دموکرات‌ها بر کنگره آمریکا، تنها به زیان واشنگتن تمام می‌شود و گمانه‌زنی کرد که تحریم‌های سنگین‌تر می‌تواند نتیجه توافقی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای جلوگیری از استیضاح ترامپ باشد.

او تأکید کرد: «این امر موج جدیدی از افزایش قیمت نفت و شکایت رانندگان خشمگین در پمپ‌بنزین‌های سراسر آمریکا را برمی‌انگیزد. علاوه بر این، روابط با کرملین را کاملاً خراب می‌کند؛ روابطی که ترامپ آن را یکی از دستاورد‌های خود می‌داند.»

در پی برگزاری انتخابات میاندوره‌ای کنگره ایالات متحده در روز سه‌شنبه، جمهوری‌خواهان کنترل هر دو مجلس کنگره را از دست داده‌اند. ترامپ نیز پیروزی دموکرات‌ها را تبریک گفت، اما ادعا کرد در صورت شرکت او در انتخابات، نتایج حزبش بهتر می‌شد!