به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مجید الهی‌راد با اشاره به همکاری و عملکرد مطلوب بانک پارسیان با کمیته امداد استان افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۳۲ فقره تسهیلات اشتغال‌زایی به مبلغ ۷۶ میلیارد ریال به مددجویان معرفی‌شده پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی گفت: سهمیه ابلاغی بانک پارسیان در سال جاری برای پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی ۲۲۷ میلیارد ریال است که تاکنون ۳۳ درصد از این اعتبار جذب شده است.

وی همچنین با اشاره به نقش راهبران شغلی در فرایند اشتغال‌زایی مددجویان گفت: راهبران شغلی همکار کمیته امداد، ضمن همراهی با مددجویان، بر روند ایجاد و اجرای طرح‌های اشتغال نظارت می‌کنند تا فعالیت‌های اقتصادی ایجادشده در مسیر صحیح هدایت شده و زمینه اشتغال پایدار و توانمندسازی خانواده‌ها فراهم شود.