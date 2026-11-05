راهپیمایان۱۳ آبان و روز دانش آموز در مناطق مختلف کرمان با شعار‌های ضدآمریکایی، جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در شهادت پدر مهربان امت وحمله به مدرسه میناب را محکوم کردند.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، سیزدهم آبان یا همان روز دانش‌آموز امسال با نام و یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، معنایی متفاوت یافت.

۱۳ آبان امسال فقط یادآور روز دانش‌آموز نیست، یادآور کودکانی است که با کوله پشتی‌‎های رنگی و کتاب‌های نو و دنیایی از آرزو‌های کودکانه راهی مدرسه شدند، اما دیگر هیچ‌وقت برنگشتند.

قشرهای مختلف مردم، دانش‌آموزان و دانشجویان با نمایش جلوه‌هایی دیگر از وحدت و استکبارستیزی در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، فریاد خونخواهی قائد شهید امت و شهدای مظلوم میناب را سر دادند.