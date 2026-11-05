مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی بر ضرورت گذر از کشت سنتی به کشت هوشمند و بهره‌گیری از یافته‌های علمی در کشت پاییزه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی بر ضرورت گذر از کشت سنتی به کشت هوشمند و بهره‌گیری از یافته‌های علمی در کشت پاییزه تأکید کرد.

در گردهمایی و کارگاه آموزشی کشت پاییزه که با حضور مدیران و محققان و کشاورزان شهرستان‌های خوی، چالدران و چایپاره در خوی برگزار شد، بر اهمیت مدیریت بهینه آب، خاک‌ورزی حفاظتی و اجرای دقیق الگوی کشت در مزارع الگویی تأکید شد.

بیتا احمدیان مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان در این نشست با اشاره به چالش‌های تغییر اقلیم و محدودیت منابع آبی گفت: کشت پاییزه امسال باید با رویکرد علمی، انتخاب ارقام مناسب، رعایت زمان کشت و انتقال دانش فنی به مزرعه اجرا شود تا گامی مؤثر در جهت تحقق کشاورزی پایدار و پربار در استان برداشته شود.