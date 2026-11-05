جدول پخش رسانه ملی در روز‌های آتی میزبان رقابت جذاب پرسپولیس و فجر سپاسی در چارچوب لیگ برتر فوتبال و همچنین پخش مستند دیدنی «زندگی در دمای زیر صفر» خواهد بود.

پخش زنده رقابت «پرسپولیس - فجر سپاسی» و مستند «زندگی در دمای زیر صفر» از قاب سیما

پخش زنده رقابت «پرسپولیس - فجر سپاسی» و مستند «زندگی در دمای زیر صفر» از قاب سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال (جام خلیج فارس)، روز جمعه ۱۵ آبان چهار دیدار برگزار می‌شود که برنامه «فوتبال برتر» شبکه سه، مسابقه حساس تیم‌های پرسپولیس و فجر سپاسی شیراز را به صورت زنده پوشش می‌دهد.

این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس در حالی برگزار می‌شود که پرسپولیس با ۲۳ امتیاز صدرنشین است و فجر سپاسی با ۱۴ امتیاز در رده نهم جدول جای دارد.

همچنین شبکه مستند سیما مجموعه مستند «زندگی در دمای زیر صفر» را با روایت زندگی ساکنان جامعه‌ای دورافتاده در پورت پروتکشن آلاسکا روی آنتن می‌برد.

اثری که چالش‌های بقا و شرایط سخت محیطی زندگی در این منطقه سردسیر را به تصویر می‌کشد.

این مستند امروز ساعت ۱۶ پخش می‌شود و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۱ تقدیم علاقه‌مندان خواهد شد.