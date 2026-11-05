به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی در جلسه علنی سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه مجلس که به صورت ترکیبی (بخشی از نمایندگان به صورت حضوری و بخشی به صورت وبیناری) تشکیل شد، اظهار کرد: سوال اصلی که امروز برای مردم، تجار و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود این است که چرا در جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، کالا‌ها در شرایط جنگی و در حالی که دشمن آمریکایی به ما حمله کرده بود، راحت‌تر و سریع‌تر ترخیص می‌شدند؟

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس افزود: فقط در جنگ ۴۰ روزه، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، میزان ترخیص کالا و حمل‌ونقل ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد، این موضوع نتیجه تلاش وزرا و مسئولانی بود که دستور دادند و بر اساس آن، آیین‌نامه‌ها و قواعد دست‌وپاگیر از مسیر تجار و واردکنندگان برداشته شد.

وی ادامه داد: با اقدامات شبانه‌روزی سازمان راهداری، سازمان بنادر و گمرکات و تلاش ۶۰۰ هزار راننده‌ای که با وجود تمام محدودیت‌ها در حوزه حمل بار و مسافر فعالیت می‌کنند، این اقدامات به نتیجه رسید. امروز نیز باید به معیشت این رانندگان توجه کنیم؛ موضوع نوسازی ناوگان نیز به جای خود اهمیت دارد.