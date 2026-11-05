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جوان نوزده ساله گرگانی دیشب در تصادف ۲۰۶ خود با وانت پارک شده در حاشیه بلوار ناهار خوران جان باخت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس پلیس راهنمایی رانندگی گرگان گفت : جوان نوزده ساله گرگانی که ساعت دو بامداد امروز با ۲۰۶ خود در مسیر شمال به جنوب بلوار ناهار خوران در حرکت بود در تصادف با وانت پارک شده در حاشیه بلوار ناهار خوران جان باخت.
سرهنگ باقر کوشا گفت: پلیس علت حادثه را تخطی راننده ۲۰۶ از سرعت مطمئنه اعلام کرد.
محور ناهار خوران یکی از مسیر های پر تصادف و خطرناک گرگان است.